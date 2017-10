Prefeitura de Miranda oferece atendimento noturno para exames clínicos de mamas nesta sexta

- Ilustração

Como parte das atividades da campanha Outubro Rosa, a Prefeitura Municipal de Miranda está oferecendo para as moradoras da cidade um atendimento noturno especializado em saúde feminina.

A programação especial, oferecida na Unidade Básica de Saúde Aldo Bongiovanni, inclui coleta de preventivo e exame clínico nas mamas, testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis, vacinação e consultas médicas e de enfermagem. O atendimento é de segunda a sexta-feira, do dia 16 a 20 e 23 a 27 deste mês, das 18h às 21h.

Intitulado de Dia “D” da Campanha, no dia 21 as mulheres poderão participar de um café da manhã gratuitamente com distribuição de brindes na mesma Unidade de Saúde. A programação iniciará às 7h e encerra às 17h.