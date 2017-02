Prefeitura de Ladário abre processo seletivo para profissionais nível médio e fundamental

A prefeitura de Ladário abriu processo seletivo simplificado para profissionais de nível médio e fundamental completo, para atender as necessidades excepcionais e temporárias no ano letivo de 2017.

Os candidatos interessados deverão preencher a ficha de inscrição, que estará disponível no endereço eletrônico: www.ladario.ms.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/assomasul/, no período de 7 a 9 de fevereiro de 2017.

A seleção compreende duas etapas: avaliação de títulos e entrevista técnica. A ficha de inscrição preenchida deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Cunha Couto, 1532, no Centro de Ladário, juntamente com uma cópia do documento de identidade, no período matutino das 8h às 11 h e período vespertino das 14 h às 17 h.

O edital está disponível no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), desta sexta-feira (3), página 52.

