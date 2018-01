Prefeitura de Jaraguari abre 30 vagas para cadastro reserva de professores

- Divulgação

A prefeitura de Jaraguari abriu processo seletivo temporário para professores. São 30 vagas para cadastro de reserva. As vagas são: professor de Educação Infantil; professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental e professor de Educação Física do Ensino Fundamental.

As inscrições serão realizadas no período de 10 a 12 de janeiro, das 7h às 12h, na Secretaria Municipal de Educação de Jaraguari, localizada na Rua Amércio Ferreira de Souza nº 191, em Jaraguari – Mato Grosso do Sul.

A prova de conhecimentos pedagógicos ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2018, na Escola Municipal Francisco Antônio Polo.

Confira o edital no endereço http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/materia/5F3A10E2