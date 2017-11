Prefeitura de Eldorado recebe inscrições para concurso a partir de hoje

- Arquivo

A Prefeitura de Eldorado recebe a partir desta segunda-feira (1º) até o dia 1º de dezembro, as inscrições para um novo Processo Seletivo voltado à contratação por prazo temporário de profissionais para a Fundação Hospitalar do município.

A seleção conta com 17 vagas nas funções de Enfermeiro (4); Técnico em Enfermagem (8); Recepcionista (2); Zeladora (2) e Farmacêutico Bioquímico (1), distribuídas nos níveis médio e superior de ensino.

As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de Saúde do município. Os salários variam entre R$ 937,00 a R$ 2.508,00, de acordo com a função a ser exercida. O edital pode ser conferido no site do PCI concursos.