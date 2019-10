Prefeitura de Dourados está com inscrições abertas para 614 vagas de estágio

Jornada de trabalho será de 4 a 6 horas - Ilustração

Com 614 oportunidades, o processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Dourados, distante 233 quilômetros de Campo Grande, recebe inscrições até o dia 31 de outubro. Os contratados receberão bolsa-auxílio que varia de R$ 350 a R$ 671, acrescido de auxílio-transporte de R$ 66, referente a jornada de trabalho de 4 a 6 horas diárias.

As oportunidades são para os acadêmicos dos cursos de Administração de Empresas (10); Agronomia; Arquitetura e Urbanismo (1); Artes Cênicas (15); Artes Visuais (5); Biomedicina; Ciências Biológicas (5); Ciências Contábeis (5); Ciências Econômicas (1); Ciências Sociais (3); Comunicação Social; Direito (30); Educação Física - Bacharel (1); Educação Física - Licenciatura (35); Enfermagem (5); Engenharia Civil (7); Engenharia de Software (5); Engenharia Elétrica (1); Engenharia Mecânica; Ensino Médio (35); Farmácia (2); Física (6); Fisioterapia (2); Geografia (7); História (10); Letras (35); Matemática (10); Medicina Veterinária; Nutrição (5); Pedagogia (350); Psicologia (7); Química (7); Relações Internacionais; Serviço Social (2); Sistema de Informação (3); Tecnologia em Jogos Digitais (3); Tecnologia em Radiologia (1) e Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos e Turismo.

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.dourados.ms.gov.br. Após o preenchimento da ficha, os candidatos deverão entregá-la impressa juntamente com os documentos exigidos, no Ciee (Centro de Integração Empresa Escola), localizado na Avenida Marcelino Pires, nº 1033, sala A, Centro.