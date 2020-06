Prefeitura de Dois Irmãos vai construir 36 casas habitacionais

A Sanesul investiu R$ 86 mil que vai fazer a rede de água para as casas - (Foto: Rhobson Lima)

A prefeitura de Dois Irmãos do Buriti vai construir 36 casas habitacionais em parceria com o governo do Estado, conforme anunciou na manhã de sexta-feira (26), o assessor da Agência Municipal de Habitação Popular e Interesse Social (AGEHAB), Gerson Schaustz, durante entrega da reforma de ampliação da Agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) na cidade.



Conforme informações de Schautz, as moradias serão construídas no bairro Jardim Aeroporto e tem investimentos do governo do Estado. Além da construção das casas serão reformadas dez imóveis. “Aqui em Dois Irmãos nós liberamos R$ 228 mil para nós mexermos em dez casas, moradias precárias, tirar umas casas bem danificadas, então passamos para o prefeito e ele tem que fazer a licitação de mão de obra. O governo do Estado passou o recurso do material e a prefeitura tem que liquidar a mão de obra, o recurso já está na conta da prefeitura”.

De acordo com Gerson serão investidos R$ 4 milhões na construção das 36 unidades, sendo R$ 581 mil investimento do governo do Estado. “Além do governo, a Agehab vai repassar R$ 234 mil que é uma ajuda na entrada das pessoas. Quando for na Caixa Econômica vai ter que dar uma entrada de 20% que tem o subsídio Federal e nós vamos complementar com o subsídio estadual. A Sanesul investiu R$ 86 mil que vai fazer a rede de água para as casas, o prefeito municipal está doando entorno de R$ 428 mil que é a rede elétrica e a doação dos terrenos, investimento de R$ 4 milhões. São casas de 45 metros quadrados com laje, piso, banheiro com azulejo”.

(Foto: Rhobson Lima)



Além da obra de ampliação da agência do Detran-MS, durante a manhã de hoje a administração municipal entrega a pavimentação asfáltica e a drenagem de águas pluviais da rua Campo Grande; cobertura da quadra poliesportiva Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais (APAE); início de abate de pescado no Entreposto Pescado e também realiza com autoridades do governo do Estado a visita técnica na piscicultura Recanto das Águas Estância Paraíso.

Informações Jornal O Pantaneiro*