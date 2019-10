Prefeitura de Coxim declara estado de emergência após alagamentos

Da redação com Dourados News

Três famílias ficaram desalojadas sendo encaminhas para casas de familiares - Foto: Coxim Agora

Após estragos causados por forte chuva no início da tarde de ontem (21) em Coxim, A prefeitura declarou situação de emergência.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) ) registrou 60,2mm de chuva no município em um período de 1h15, quase a metade da previsão para o mês de outubro é de 123,6mm.

"Em todas as regiões da cidade foram registradas enxurradas e alagamentos de grande intensidade e volume. Diversas residências foram afetadas em vários bairros. Foram também afetados os prédios públicos da Prefeitura, do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) o Ginásio Fernando Fontoura, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e o ESF Senhor Divino", disse o prefeito Aluizio São José em nota oficial.

Três famílias ficaram desalojadas sendo encaminhas para casas de familiares. O prejuízo financeiro causado em prédios e vias públicas está sendo contabilizado por equipe da Prefeitura.