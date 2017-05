Prefeitura de Corumbá abre processo seletivo para professores temporários

A Prefeitura de Corumbá abriu edital para contratação temporária com 67 vagas a serem preenchidas na Secretaria Municipal de Assistência Social. As inscrições começam na próxima segunda-feira (8) e seguem até o dia 12 de maio.

A contratação será para 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período. A carga horária é de 30 e 40 horas semanais conforme cargos e funções descritos no edital, segundo informações do site Diário Corumbaense.

As vagas são para profissionais de diversas áreas que tenham Ensino Superior, Ensino Médio e Ensino Fundamental. As inscrições devem ser feitas na Escola de Governo do Município de Corumbá, localizada na rua Colombo, 1766, Centro. O horário de atendimento é das 07h30 às 11h30 no período matutino e das 13h30 às 17h30 no período vespertino.

O candidato deverá entregar a ficha de inscrição, anexa no edital, preenchida por ele, acompanhada de original e cópia do documento de identidade e CPF, ficha de currículo, também anexa ao edital, além de cópias dos documentos, certificados, diplomas, declarações, acompanhados dos originais para comprovação.

