Prefeitura de Chapadão do Sul realiza Chamada Pública para aquisição de alimentos da Agricultura Familiar em 2018

A Prefeitura de Chapadão do Sul, por intermédio da Secretaria de Educação, realiza o Chamamento Público para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação (PNAE) para o período de seis meses.

O Edital e seus anexos podem ser retirados no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura de Chapadão do Sul, localizado na Av. Seis, nº 706. Mais informações podem ser solicitadas através do telefone (67) 3562-5638 ou (67) 3562-5642.

Os interessados deverão apresentar os envelopes de Habilitação e da Proposta de Preços (Projeto de Venda), até o dia 05 de março de 2018.

A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação auxilia ao emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis e também o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em âmbito local e pela agricultura familiar.

Este encontro tem promovido uma importante transformação na alimentação escolar, ao permitir que alimentos saudáveis e com vínculo regional, produzidos diretamente pela agricultura familiar, possam ser consumidos diariamente pelos alunos da rede pública.

Além de contribuir para o desenvolvimento econômico da agricultura familiar, através da geração e incremento de renda, também auxilia na fixação das famílias no campo.