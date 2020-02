Prefeitura de Chapadão do Sul oferece 146 vagas em concurso com salário de até R$ 4,9 mil

Haverá prova escrita e prática - Arquivo

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, distante 321km da Capital, está com concurso aberto para a 146 vagas de funcionários públicos em mais de 40 cargos. Os candidatos aprovados também irão compor o cadastro de reserva.

Podem se inscrever profissionais que tenham ensino fundamental incompleto ou completo, médio e superior. Para os graduados, as vagas são, principalmente, para a área de saúde e incluem nutricionista, ortopedista, farmacêutico, fisioterapeuta, reumatologista, psiquiatra, odontólogo, terapeuta ocupacional e auxiliar de consultório dentário.

Além dessas, as oportunidades também são para a parte de serviços dos órgãos públicos municipais, como agente de merenda, inspetor de alunos, auxiliar de serviços operacionais, cozinheiro, serralheiro e fiscal sanitário. Para os professores, Chapadão do Sul necessita de licenciados em história, matemática, ciências, geografia, inglês e pedagogos para ensino fundamental do 1º ao 5 ano.

O prazo de validade do concurso é de dois anos e a remuneração vai de R$ 994,35 a R$ 4.988,34, com cargas horárias de 20h e 40h semanais. Serão realizadas provas escrita, prática (para cargos técnicos, de motoristas e operador de equipamentos pesados), além da prova de títulos para licenciatura.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fapec e têm taxa de R$ 100 a R$ 150, dependendo do cargo almejado.