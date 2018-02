Prefeitura de Campo Grande recebe visita do cônsul-geral do Japão

Ao dar as boas-vindas ao cônsul-geral, Marquinhos destacou a contribuição dos japoneses para a construção de Campo Grande - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Em visita pela primeira vez a Campo Grande, o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Yasushi Noguchi, que assumiu o cargo em outubro do ano passado, foi recebido nesta quinta-feira (1º) pelo prefeito Marquinhos Trad, em seu gabinete. O objetivo do encontro foi estreitar as relações entre a capital sul-mato-grossense e o país asiático.

Noguchi chegou ontem à cidade e já percorreu os pontos turísticos entre os quais a Feira Central, e também esteve nos prédios do Fundo de Apoio à Comunidade – FAC e do Instituto Mirim de Campo Grande – IMCG, para conhecer os projetos sociais desenvolvidos pelas entidades.

Ao dar as boas-vindas ao cônsul-geral, Marquinhos destacou a contribuição dos japoneses para a construção de Campo Grande. “É uma alegria e satisfação receber o representante desse povo pelo qual todo campo-grandense tem grande admiração. Não tem como se falar na história de Campo Grande sem falar de seus imigrantes. Aqui eles chegaram e criaram suas famílias deixando um grande legado e exemplo de bons princípios e daquilo que é correto. Nossa cidade está sempre de portas e de coração aberto para todos da colônia japonesa”.

Yasushi Noguchi falou da boa impressão que teve da cidade. “Só tenho a agradecer ao povo brasileiro por receber tão bem a comunidade nikkei. Aqui em Campo Grande, de modo especial, a gente sente orgulho da contribuição que nosso povo deixou. Ontem estivemos na Feira Central e de lá saímos impressionados ao perceber que nossos colegas deram continuidade a nossa tradição e culinária. Seguiremos apoiando a comunidade nikkei local e gostaríamos de continuar contando com o apoio da prefeitura”, disse.

O cônsul-geral Yasushi Noguchi tem marcado em seu currículo experiências internacionais: diretor da Divisão da América Central e do Caribe do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão; secretário na embaixada japonesa nos Estados Unidos e conselheiro na Embaixada do Japão no Peru.

A reunião no gabinete do prefeito contou também com a presença do secretário municipal de Governo e Relações Internacionais Antônio Lacerda Alves.