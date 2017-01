Prefeitura de Campo Grande prevê até 4 meses para concluir tapa-buracos

A prefeitura de Campo Grande prevê que o serviço de tapa-buracos, que foi retomado na semana passada, se estenda por até quatro meses, por conta da situação precária do asfalto da cidade e pelo tempo do pavimento, a maior parte com mais de 30 anos.

Nesta segunda-feira (9), segundo a prefeitura, 18 equipes estarão trabalhando em trechos críticos de 28 ruas e avenidas. A meta é tapar 800 buracos, somente neste primeiro dia útil da semana. As frentes de serviço estão distribuídas nas seguintes ruas e avenidas: Mato Grosso; Filinto Muller; Marquês de Pombal; José Nogueira Vieira; Costa e Silva; Gury Marques; Rodolfo José Pinho; Naviraí; Jerônimo de Albuquerque; Café Filho; Aeroporto; Naviraí e Cônsul Assaf Trad.

Também existem, conforme o município, equipes trabalhando na recuperação do asfalto nas ruas: Antonio Maria Coelho; Lagoa da Prata; Evelina Selingard; Rachid Neder, Monte Castelo; Ministro João Arinos e Souto Maior. O tapa-buraco chega ainda às ruas Coronel Cacildo Arantes; Trindade; Divisão; Campestre;Antonio Maria Coelho;Kame Nakaiassu; Pedro Martins; Fátima do Sul e Manoel Joaquim de Moraes.

Os buracos com mais de sete centímetros de profundidade são recortados (com uso da máquina fresadora) e a base é refeita e compactada, sendo aplicados sete centímetros de massa asfáltica. Destes, três ficam compactados na base e quatro na pista (antes ficavam só três centímetros na superfície).

A secretaria municipal de Infraestrutura e Serviço calcula que em sete dias já tenham sido fechados 5 mil buracos. “Em vez de atender apenas alguns pontos críticos, a equipe só deixará a avenida quando todos os buracos estiveram fechados”, explicou o secretário Rudi Fioresei. Esta orientação está sendo aplicada a todas as ruas onde o trabalho já começou.

