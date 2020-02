Prefeitura de Campo Grande participa de seminário modelo de excelência em gestão

O prefeito Marquinhos Trad, nessa segunda-feira (03), abriu oficialmente o seminário Modelo de Excelência em Gestão (MEG-TR), no evento realizado na Associação do Prefeitos de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

Marquinhos assegura que o Município de Campo Grande deverá constituir o mais rápido possível o Comitê de Governança e Gestão – CGG, que será responsável pela implementação do Modelo de Excelência em Gestão e anualmente realizar as avaliações e melhorias da gestão da Capital.

“Destaco também a parceria entre a Prefeitura de Campo Grande com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal e juntos vamos melhorar as condições de vida de nossa população em todos os setores, mas principalmente na infraestrutura, educação, saúde e desenvolvimento econômico. Para o município avançar tempos que ter organização e planejamento. Para isso nossa equipe está aqui para obter mais informações”, frisa Marquinhos.

O prefeito de Gaspar/SC, Kleber Edson Wan-dall é um dos pioneiros na implantação do MEG-TR e destaca que é um assunto muito importante na atualidade para os prefeitos de todos os municípios do país.

“Nós fomos um dos primeiros a aderir a este programa do Ministério da Economia que no ponto de vista técnico vai permitir diagnosticar tudo aquilo que nós temos de funcionamento da parte administrativa e as oportunidades de melhorias que temos para melhorar os trabalhos e os mecanismos de criar transparência dos atos públicos. É um trabalho desafiador onde todos podem avaliar os trabalhos e as avaliações das secretarias”, diz Kleber.

A coordenadora Especial da Central de Projetos Catiana Sabadin adianta que os trabalhos da Prefeitura de Campo Grande já estão avançados com a formação do comitê gestor com a participar de todas as secretarias.

“Nós já temos a minuta do decreto, mas nós optamos em fazer o curso, para o envolvimento dos funcionários da Prefeitura, dentro do comitê gestor está o pessoal da Segov, Sedesc, Seges, Agetec, sefin”, diz Catiana.

Para presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu/MS Pedro Arlei Caravina o método de Modelo de Excelência em Gestão (MEG-TR), além de ser importante para a melhoria de gestão pública deixou de ser imaginário passou a ser obrigação e todos os gestores, a partir de agora tem que trabalhar com excelência.

“Para os municípios com mais de 50 mil habitantes este modelo de Excelência passou a ser obrigatório. A partir de março, sob o risco de não receber recursos de transferência voluntária” finaliza Arlei.