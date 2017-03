Prefeitura de Campo Grande participa de feira de turismo na Bolívia

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), participará por três dias da 21ª Feira Internacional de Turismo da Bolívia (FIT). O evento teve início nesta quarta-feira (23) e seguirá até o dia 25, em Santa Cruz de La Sierra.

Conforme informações da superintendente de Turismo da Sectur, Juliane Salvadori, a participação de Campo Grande na feira é importante para que a cidade seja reposicionada dentro do mercado turístico, levando em consideração que a Capital é a grande indutora para os principais destinos de Mato Grosso do Sul, como Bonito e o Pantanal.

“Nesta feira vamos ter a oportunidade de realizar um trabalho em conjunto com operadoras de viagens, com a imprensa e também com o ‘trade’ boliviano. É indispensável que Campo Grande participe de eventos turísticos, tanto os do Brasil como os realizados por países vizinhos”, considerou Juliane.

Durante a Feira Internacional Campo Grande será apresentada aos participantes como a capital da qualidade de vida e da biodiversidade. De acordo com informações da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, 44 empresários sul-mato-grossenses que atuam no setor do Turismo seguiram em caravana para a Bolívia. Entre eles estão proprietários de atrativos, equipamentos, agências e operadoras de turismo e representantes de municípios do Estado, incluindo Aquidauana, Bonito, Corumbá e Miranda.

Serviço

A FIT Bolívia ocorre entre os dias 23 e 25 de março, no Hotel Los Tajibos, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Para mais informações acesse: www.fitbolivia.com/

