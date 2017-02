Prefeitura de Campo Grande e UFMS se unem para oferecer esporte e lazer gratuitos

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), oferecerá atividades esportivas e de lazer gratuitos para acadêmicos, servidores e comunidade em geral. Dois núcleos do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC) iniciam os trabalhos em fevereiro no Campus da instituição.

A implantação dos Núcleos foi discutida na semana passada, quando o diretor-presidente da Funesp Rodrigo Terra e os coordenadores do PELC Campo Grande, Maicon Mommad e Taiane de Menezes, foram recebidos pelo reitor da UFMS, Marcelo Augusto Santos Turine; Marcelo Fernandes, da pró-reitoria de Extensão de Cultura e Ensino, e Junior Vagner Pereira da Silva, chefe da Coordenadoria de Esporte.

Após a reunião ficou decidido que a comunidade definirá quais atividades e horários quer praticar. “Vamos abrir uma pesquisa pública on-line a partir desta segunda-feira (6) para a população responder. Assim, analisaremos a área de interesse”, comentou o coordenador de esportes.

Ao todo serão dois coordenadores de núcleos e 12 agentes sociais responsáveis pelas atividades dos núcleos. Rodrigo Terra acredita que a parceria já inicia positiva pela estrutura do local.

“Eu visitei diversas universidades em outros Estados e o PELC sempre funcionou muito bem. Em Campo Grande também teremos resultados satisfatórios, ainda mais pela estrutura física do local, com piscinas, quadras, teatro e espaços abertos”, declarou.

Turine comemorou a parceria, destacando que ela vem ao encontro da nova fase da universidade. “A missão da instituição é atender a comunidade interna e externa. Queremos dar vida à universidade e trazer a comunidade de volta à UFMS”, concluiu.

