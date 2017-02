Prefeitura de Campo Grande decreta ponto facultativo dias 27, 28 e 1º

Outros órgãos públicos também não terão expediente no carnaval / Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande decretou como ponto facultativo os dias 27 e 28 de fevereiro e ainda até às 13h (de MS) do dia 1º de março. Nestes dias não haverá expediente nas repartições municipais.



Conforme a publicação na edição desta terça-feira (21) do Diário Oficial de Campo Grande, o decreto não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, como segurança e saúde.



Outros órgãos já tinham decretado ponto facultativo nos dias de Carnaval, como a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e o Poder Judiciário Estadual.

