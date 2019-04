Prefeitura de Campo Grande contribui para a criação do Sinajuve do Governo Federal.

WhatsApp Image 2019-04-04 at 14.25.48

Representando a Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira participou ontem (3), do Seminário Sinajuve, realizado pela Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para apresentar o Sistema Nacional da Juventude aos estados de todo o país. O evento direcionado a gestores estaduais foi realizado no auditório do Hotel Nacional, em Brasília.

A mesa de abertura contou com a presença da secretária nacional da Juventude, Jayana Nicaretta da Silva, da diretora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), Cecília Oliveira, do presidente do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), Edglei Alexandre e do Presidente do Fórum Nacional de Gestores Municipais e Secretários de Juventude (Fomjuve), o Subsecretário de Políticas para a Juventude da Prefeitura Campo Grande-MS, Maicon Nogueira.

Na ocasião, o presidente do Fomjuve ressaltou a importância dos gestores trabalharem de forma unida. “Nós temos que nos unir para fortalecer a gestão e as políticas públicas de juventude”, afirmou Maicon.

O destaque ficou por conta da grande representatividade dos estados brasileiros no Seminário da Secretaria Nacional de Juventude, onde, os gestores explanaram seus projetos e avanços em políticas para Juventude.

Palestra

O pesquisador do IBICT Samuel Bastos explanou em sua palestra “Sinajuve: o que temos e o que queremos” sobre os desafios de desenvolver um sistema nacional que seja efetivo na prática.

Dinâmicas

Após a palestra, os gestores foram entrevistados pelos pesquisadores do IBICT para colher informações, dúvidas e sugestões para a construção de um Sistema que atenda a realidade dos jovens nos estados e municípios.

Por fim, os gestores foram divididos em grupos para um brainstorming (explosão de ideias) com o objetivo de obter mais informações para a estruturação do Sistema Nacional da Juventude.