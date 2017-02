Prefeitura de Campo Grande aprimora trabalho de ouvidorias para aproximar cidadão

Secretário da Controladoria-Geral se reuniu com servidores para traçar estratégias / Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Ouvidoria-Geral do Município, quer aprimorar a prestação do serviço público e dar voz e condições de opinar para a população. Recém-criada, a pasta já começou a ouvir as secretarias municipais para desenvolver posturas de trabalhos de modo a deixar o serviço público mais ágil e eficiente para os campo-grandenses.

Na última sexta-feira (3), o secretário da Controladoria-Geral , Evandro Bandeira, se reuniu com servidores das secretarias, bem como com o Ouvidor-Geral da prefeitura, Antonio Ueno, e com o secretário-adjunto da Ouvidoria, Luciano Martins. Da reunião saiu encaminhamentos para os novos procedimentos de trabalho.

O secretário da Controladoria-Geral , Evandro Bandeira, explicou que o objetivo da reunião foi aproximar as secretarias das ouvidorias, de modo a melhorar a prestação do serviço público. “Fazer com que o funcionamento da máquina pública seja mais rápido e eficiente. Desenvolver melhor os trabalhos das secretarias”, afirmou.

Ouvidor-Geral da Prefeitura, Antonio Ueno esclareceu que esta é uma das grandes preocupações do prefeito Marquinhos Trad. “O Marquinhos tem a preocupação de ouvir as pessoas. Toda a reclamação com relação à prefeitura vai ser ouvida. Além disso, estamos indo até a população para ouvir suas sugestões”, acrescentou.

Outro ponto destacado por Ueno foi a importância deste contato entre as secretarias e a Ouvidoria. “Vamos estar sempre presentes, fazendo visitas para poder pegar e fornecer elementos necessários para aprimorar o trabalho da prefeitura”, reafirmou.

Secretário-adjunto da Ouvidoria, Luciano Martins destacou a importância da fidelidade dos dados. “Toda reclamação que for feita vai trazer para a sociedade um retorno correto da informação e atender a necessidade da sociedade. Por isso, é preciso ter muita acuidade e ser fiel às informações”, destacou.

As secretarias municipais de Saúde (Sesau) e Educação (Semed) possuem ouvidorias próprias. A atual gestão ainda pretender criar ouvidorias na Agência Municipal de Transporte e Transito (Agetran), Agência Municipal de Regulação e Serviços Públicos (Agereg) e Secretaria Municipal de Estrutura e Serviços Públicos (Sisep).

