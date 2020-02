Prefeitura de Campo Grande adere ao Programa de Transformação Digital do Governo Federal

Oferecer acesso aos serviços municipais na palma da mão ou na tela do computador, desburocratizando e construindo um legado tecnológico para a cidade. Esse é um dos objetivos que o prefeito Marquinhos Trad tem aprimorado ao longo da gestão.

Em viagem à Brasília nesta quarta-feira (12), o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Garcia Cardoso, e o diretor de Inovação em Gestão Pública, Cláudio Ramos, se reuniram com o secretário Nacional de Governo Digital, Luis Felipe Monteiro, para oficializar a adesão do Município ao Programa de Transformação Digital do Governo Federal (Rede gov.br).

Campo Grande é uma das primeiras cidades a aderir ao programa Rede gov.br, visando promover trocas de experiências e parcerias em projetos na área de tecnologia.

A Rede Gov.br é um ambiente de colaboração, intercambio, engajamento e cocriação de propostas inovadoras relacionadas a temática de transformação digital no setor público. Uma plataforma que se propõe a modernizar a gestão pública, propiciando o acesso aos serviços, via aplicativo ou site.

Para o diretor-presidente da Agetec, Paulo Cardoso, “o setor de tecnologia da Prefeitura de Campo Grande está alinhado com a transformação digital que vem sendo proposta pelo Governo Federal. Aderimos ao programa e agora teremos mais condições de compartilhar conhecimentos e experiências, receber capacitação, utilizar antecipadamente as plataformas oferecidas e oferecer mais serviços ao cidadão”.

Cidadão mais próximo

Os municípios que aderirem à Rede Nacional de Governo Digital passarão a ter acesso a diversas plataformas digitais, aos programas de capacitação oferecidos e aos meios de financiamento para programas de transformação digital, tudo isso com o objetivo de aproximar o cidadão e o governo municipal, uma marca da atual gestão.