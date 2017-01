Prefeitura de Brasilândia abre processo seletivo para contratar médico

A prova será realizada no dia 16 de janeiro / Arquivo

A Prefeitura de Brasilândia abriu processo seletivo simplificado para a contratação de quatro médicos clínico-geral. O contrato terá validade de um ano.

As inscrições são gratuitas e serão recebidas no horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Rua: Hélio Martinez Junior, 733, centro de Brasilândia/MS, do dia 10 a 12 de janeiro.

O candidato deverá obrigatoriamente entregar no local de inscrição, a Ficha de Inscrição com todos os campos preenchidos, devidamente assinada. A inscrição poderá também ser efetuada por intermédio de um procurador habilitado.

A prova será realizada no dia 16 de janeiro nas dependências da Escola Municipal Antônio Henrique Filho, em Brasilândia das 8 às 11 horas.

