Prefeitura de Brasilândia abre inscrições de processo seletivo de contratação temporária

Inscrições acontecem até 11 de fevereiro - Ilustração

O município de Brasilândia abriu nesta terça-feira (4) processo seletivo para contratar, por tempo determinado, dois tratoristas, dois operadores de máquinas (retroescavadeira e patrol) e um cozinheiro rural volante. O salário para as funções é de R$ 1.039 para 40 horas semanais de trabalho.

As inscrições são gratuitas e serão recebidas no horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada à Av. Manoel Vicente, 1437, Jardim Camargo II, do dia 04 ao dia 11 de fevereiro, das 07h às 13h horário oficial do estado.

Para a vaga de tratorista é preciso ter escolaridade mínima no nível alfabetização e também possuir CNH C. Caberá aos aprovados operar veículos motorizados, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros.

Também é preciso ter nível alfabetizado e CNH C para os aprovados nos cargos de operador de máquinas tanto retroescavadeira quanto patrol, que irão dirigir e operar trator, patrola, retroescavadeira, trator de pneus, pá mecânica e outras máquinas de grande e pequeno porte.

O cozinheiro rural volante irá executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas; selecionar ingredientes; preparar refeições ligeiras e distribuir os comensais; receber ou recolher louça e talheres após as refeições entre outras atribuições.

O edital completo está disponível para consulta no Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 102.