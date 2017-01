Prefeitura de Brasilândia abre concurso público com salário de até R$ 1,3 mil

A prefeitura de Brasilândia abriu edital para concurso público, com salários entre R$ 1.067 e R$ 1.313, com oferta de vagas para professores da Educação Infantil.

De acordo com o edital, a carga horária é de 20 horas semanais e as provas estão previstas para acontecer no próximo dia 22 de janeiro, na Escola Municipal Antonio Henrique Filho, no município. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 13 de janeiro, das 7h às 13 horas, na Secretaria de Educação, localizada na Rua Ivan Zeferino, nº 495, Centro em Brasilândia

