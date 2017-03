Prefeitura abre hoje inscrições para concurso na área da saúde

As provas serão aplicadas no dia 26 de março / Divulgação

A prefeitura de Bodoquena está com inscrições abertas para processo seletivo com objetivo de contratar profissionais de saúde. As inscrições devem ser feitas nesta terça (21) e quarta-feira (22) das 8 às 11 horas e das 14 às 16 horas, na Unidade Básica de Saúde Maria Rita Sena Campos, localizada na Rua Manoel de Pinho nº 545, Centro, Bodoquena/MS.

São oferecidas as seguintes vagas:

Auxiliar de enfermagem - Curso de Auxiliar de Enfermagem (salário de R$ 1.232,14 e carga horária de 40h semanais);

Técnico de enfermagem - Registro no COREN/MS (salário de R$ 1.428,94 e carga horária de 40h semanais);

Técnico em radiologia - Curso de Técnico em Radiologia e registro no CRTR/MS (salário de R$ 1.294,54 e carga horária de 40h semanais);

Farmacêutico - Curso de Farmácia e registro no CRF/MS (salário de R$ R$ 3.427,60 e carga horária de 40h semanais)

A prova escrita será realizada no dia 26 de março, das 8h às 11h, na Escola Municipal Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, localizada na rua Manoel de Pinho nº 221 – Centro, Bodoquena-MS.

