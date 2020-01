Prefeitura de Batayporã abre processo seletivo para diversas funções

Os interessados devem se inscrever a partir do dia 21 - Ilustração

A Prefeitura de Batayporã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, realiza processo seletivo para cadastro reserva de funcionários nas funções de atendente de creche, estagiário em pedagogia, monitor de veículo escolar, motorista classe C com curso de transporte escolar, psicopedagogo e educador físico.

Os interessados devem se inscrever a partir do dia 21 de janeiro até as 23h59 do dia 23 de janeiro através de um link que estará disponível no site oficial do município.

O candidato a Atendente de Creche deverá comprovar formação mínima em nível de Ensino Médio completo, sendo a comprovação de experiência ou qualificação na área educacional utilizada para o critério de pontuação. A carga horária é de 40h semanais.

Para a função de Estagiário/Profissional de Apoio, o candidato deverá comprovar a condição de graduando em cursos de: Pedagogia ou Normal Superior, em Instituições de Ensino Superior devidamente conveniadas com a Prefeitura Municipal de Batayporã.

Para exercer a função de Monitor de Veículo Escolar o candidato deverá comprovar ensino fundamental completo, deverá residir no local de início da linha ou conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação. A carga horária é de 40h semanais e desenvolverá atividades relacionadas ao acompanhamento de alunos no transporte escolar, durante percurso da residência até chegar no estabelecimento de ensino e vice-versa, bem como realizar a higienização/ limpeza do veículo.

O Motorista de Transporte Escolar precisa ter ensino fundamental incompleto, CNH válida na categoria “D” ou superior e curso de transporte escolar. A carga horária é de 40h semanais e precisa dirigir e conservar veículos automotores da frota da administração pública, tais como: os caminhões, ônibus, microônibus e peruas escolares (utilitários e minivans).

Para exercer a função de Psicopedagogo é preciso ter formação em nível superior, sendo portador de diploma em pedagogia ou normal superior, psicologia, fonoaudiologia, ou qualquer outro curso com licenciatura e que tenha concluído curso de especialização em psicopedagogia. A carga horária é de 40h semanais e deverá auxiliar na identificação e resolução dos problemas no processo de aprender, diagnosticar e a lidar com as dificuldades de aprendizagem, um dos fatores que leva à multifrequência e à evasão escolar e conduz à marginalização social.

Para exercer a função de Educador Físico é preciso ter formação em educação física com registro no CREF (Conselho Regional de Educação Física). A carga horária é de 40h semanais e precisa desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade para a qual for designado.

A remuneração mensal para cada cargo será de acordo com a legislação vigente. Mais informações sobre este processo seletivo está disponível no Diário Oficial dos Municípios desta quinta-feira (16), a partir da página 21.