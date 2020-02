Prefeitura de Bataguassu abre seleção para contratar professor de zumba e balé

Inscrições devem ser feitas até amanhã - Ilustração

A Prefeitura Municipal de Bataguassu abriu nesta quarta-feira (12) as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação por prazo determinado de professor de técnica contemporânea de dança – Zumba e técnica clássica – Balé, para atuar no Centro Cultural do município. O salário para ambas as vagas é de R$ 1.477, 26.

Interessados têm até quinta-feira (13) para ir até a Semec (Secretaria Municipal de Educação e Cultura) entregar a lista de documentos que está disponível para consulta no edital. Para participar da seleção é preciso ter no mínimo graduação em educação física ou estudante na referida área, a partir do 5º termo e habilidade e experiência comprovada nas referidas áreas.

O professor de técnica contemporânea de dança – Zumba será responsável por ministrar aulas; criar e ensaiar coreografias; preparar alunos para execução pública de obras coreográficas, por meio de trabalho prévio de preparação corporal, pesquisa gestual e dramatúrgica e desenvolver atividades aeróbicas e funcionais.

O professor de balé irá ministrar aulas de balé infantil; criar e ensaiar coreografias; preparar alunos para execução pública de obras coreográficas, por meio de trabalho prévio de preparação corporal, pesquisa gestual e dramatúrgica; apresentar aos alunos os conceitos de técnica de ponta e teoria do ballet clássico.

O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de fevereiro. O edital completo está disponível para consulta no Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 28.