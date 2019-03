Prefeitura de Barão de Cocais decreta feriado para treinar população

Prefeitura Municipal de Barão de Cocais/Divulgação

A prefeitura de Barão de Cocais decretou “feriado de segurança” amanhã (25). Esta segunda-feira será reservada para mobilizar a população local em uma simulação de evacuação em caso de rompimento da barragem Sul-Superior da Mina de Gongo Soco. Não haverá aula na rede pública, expediente nas repartições públicas do município nem funcionamento do comércio. As aulas na rede pública só retornam na quarta-feira (27). A medida ocorre após a mineradora Vale emitir alerta a respeito de risco de rompimento da barragem.

Os serviços de coleta de lixo e o Hospital Municipal Waldemar das Dores funcionarão normalmente. As escolas das localidades de Boa Vista, São Gonçalo do Rio Acima, Córrego da Onça e Cocais não foram incluídas no feriado.