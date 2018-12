Prefeitura da Capital realiza feira e garante estágios para jovens

comenda maicon

A Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude em parceria com Secretaria Nacional de Juventude e CIEE realizaram no último dia (15) deste mês, o Lançamento Estação Juventude 2.0, Feira do Estágio e Emprego entrega de certificados do Programa Levanta Juventude no Teatro de Arena do Horto Florestal.

Para o Subsecretário Municipal da Juventude de Campo Grande, Maicon Nogueira, a Feira do Estágio e Emprego com o Lançamento do Estação Juventude 2.0 e a entrega de certificados do programa Levanta Juventude vêm coroar a união de todos os envolvidos durante o ano.

“Para nós, da Subsecretaria de Políticas para Juventude, é um sonho realizado, pois todo o ano de 2018 fizemos grandes eventos que promoveram os três pilares que defendemos; Capacitação, Orientação e Empregabilidade.” frisa Maicon.

No Estação Juventude 2.0 de Campo Grande, foram investidos R$ 324 mil reais na implementação do programa, que contemplará cerca de 200 mil jovens de 15 a 29 anos com atividades e ações que garantirão o acesso a importantes direitos como educação, saúde, lazer, tecnologia, cultura e trabalho. Os espaços são equipados com instrumentos e pessoal capacitado.

Na feira, foram disponibilizou mais de 300 vagas entre estágios e empregos aos jovens e entregues mais de 1.500 certificados do Programa Levanta Juventude que já capacitou mais 4.500 jovens em menos de dois anos.

Para o Secretário Nacional de Juventude Assis Filho, ações que possam promover cultura, esporte e capacitação profissional aos jovens serão frentes de combate ao crime organizado, pois segundo Assis Filho, o Brasil tem uma população carcerária de 750 mil e 80% são jovens de 18 a 24 anos.

“Temos um dever com nossos jovens, não podemos acharmos normais números tão expressivos assim, as políticas públicas voltadas aos jovens são muito importantes para salvarmos a juventude e o futuro do nosso país.” Destaca o Assis Filho.

O evento contou com a presença do deputado federal Fábio Trad.

Para mais informações sobre os programas e ações desenvolvidas pela Subsecretaria de Políticas para Juventude ligue (67) 3314-3577 ou encaminhar-se à sede localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.