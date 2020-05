Prefeitura da Capital promove amanhã debate sobre soluções tecnológicas

Campo Grande busca novas soluções tecnolohicas - Divulgação

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (SEDESC), realizará amanhã (21), às 14h00 o webinar CG TECH TALKS. O evento, desenvolvido pela Gerência de Fomento ao Comércio Exterior, abordará o tema Startup Nation: Ecossistema de Inovação de Israel.

Israel possui pouco cerca de 9 milhões de habitantes, ou seja, 0,1% da população mundial. Porém, têm mais startups, engenheiros, patentes médicas, profissionais em tecnologia e maior gasto em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) do que qualquer outro país, na relação per capta, explica Herbert Assunção, secretário da Sedesc, o que confirma que Israel é, sem sombra de dúvidas, um dos ecossistemas empreendedores mais maduros do mundo.

O webinar contará com presença de MoshikoFrenkel, Head de Inovação e Coordenador do escritório de apoio no Brasil e na América Latina da INNA ImC – IsraeliInnovationAgency.

CRIATIVIDADE

Mesmo com o mercado interno reduzido, cravado no meio do deserto, com poucos recursos naturais de energia e raras fontes de água, inserido em conflitos históricos e sem parceiros comerciais no seu entorno, Israel utilizou tecnologia e criatividade para encontrar saídas para a escassez e hoje é um verdadeiro celeiro de inovação e tecnologia de ponta.

Paulo César Fialho, gerente de Fomento ao Comércio Exterior da SEDESC explica que esse evento tem o intuito de divulgar soluções para a mobilidade urbana, empreendedorismo, indústria 4.0, AgTechs, SmartCities e etc.

Israel é um pequeno país do Oriente Médio, com território menor que o estado de Sergipe, mas tem a maior concentração per capita de startups do mundo, 1 para cada 400 habitantes. Estima-se que a cada ano 1,4 mil startups nascem em Israel – uma a cada 6 horas!

O país é berço de empresas como Waze, Viber e Wix e, atualmente, também é o destino de mais de 300 grandes multinacionais que possuem centros de pesquisa de alta tecnologia, atraídas pelo ambiente de negócios proporcionado pelo governo israelense, incluindo Microsoft, IBM, Apple, Siemens, Motorola, HP e Intel.

Israel é um dos três principais polos de inovação mundial, além dos Estados Unidos e da China. O governo tem a missão de encorajar a inovação e empreendedorismo através da indústria e da ciência e tecnologia, conectando investidores, aceleradoras, universidades, empresas e forças armadas. “O ecossistema protege o mercado ao investir e desenvolver empresas e negócios locais, seguindo o ciclo em que receita e investimento se retroalimentam”, completa Paulo Fialho.

O evento será gratuito e para garantir interação com o palestrante os interessados poderão realizar inscrição acessando o site da Sedesc. Haverá também possibilidade de acompanhar o evento através das redes sociais da Sedesc.