Prefeitura dá 15 dias para contribuintes colocarem débitos do ISSQN em dia

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou ontem (22) uma lista de contribuintes que estão em débito com os pagamentos de contribuições do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). São onze páginas no total. Os contribuintes terão um prazo de 15 dias, a contar da data da publicação, para recolherem as contribuições.

Se houver discordância da cobrança, o contribuinte poderá recorrer à Coordenadoria de Julgamento e Consultas da Sefin (Secretaria Municipal de Finanças). Caso os contribuintes não paguem os impostos cobrados dentro do prazo ou não interponham defesa, a Prefeitura irá emitir certidão de decurso de prazo, que judicialmente comprova que não houve manifestação do requerido.

A Coordenadoria de Julgamentos e Consultas está localizada na rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655.

