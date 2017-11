Prefeitura cria referência 14-B e contempla luta de servidores de 20 anos

Foto: Marlon Ganassin

O prefeito Marquinhos Trad assinou, na tarde desta quinta-feira (30), a Lei 5.916 de 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre a criação da referência 14-B na tabela dos cargos efetivos de nível superior do poder executivo, exceto enfermeiros, médicos, médicos-veterinários, odontólogos, engenheiros e arquitetos.

Com isso, 33 categorias que há mais 20 anos pedem pela desvinculação dos cargos são finalmente contemplados. Serão 870 servidores que a partir de agora não serão mais prejudicados nas negociações salariais, pois deixam de ser parâmetro legal para os reajustes de diversas vantagens tais como o pagamento de Jetons.

Para a presidente da Associação dos Servidores de Nível Superior, Paulina Barbosa Ferreira, o ato é um marco na história dos servidores municipais. “A referência 14 era base de cálculo para inúmeras rubricas na Prefeitura, e por causa disso nós não conseguíamos ter aumento salarial. Ficamos 20 anos sem ter aumento e neste período perdemos 6 salários mínimo de remuneração. Trocando de referência não seremos mais base de cálculo e esperamos ter um aumento significativo”, concluiu.

O prefeito Marquinhos Trad disse que independentemente do momento que a Prefeitura passa, não deixará de olhar para os servidores. “Todos falam em crise, em diminuição de receita, mas as medidas que tomamos foram necessárias para justamente dar a certeza que vocês não deixariam de cumprir as obrigações do orçamento familiar. Nos próximos anos vocês começam a ter verdadeiros ganhos, merecidos, pelo labor de cada um”, pontuou.

Já a vice-prefeita Adriane Lopes disse que o que a orgulha é que a proposta já era discutida antes mesmo de assumirem a gestão. “Mesmo antes de estarmos na prefeitura fomos procurados pelos servidores em busca desta conquista e hoje estou aqui lado do prefeito participando dessa conquista”, afirmou.

Acompanhando a assinatura, o vereador Francisco afirmou que a medida foi um ato de coragem. “Parabenizar ao Marquinhos pela coragem de estar tocando essas mudanças em seu primeiro ano de mandato. Coisas que os servidores do nível 4 estão esperando há tempos. Agora foi conseguido o que tanto se lutou, assim como outras categorias também estão sendo contempladas”, disse.

O vereador Fritz também agradeceu ao prefeito. “O que senhor está fazendo com a referência 14 é quebrar um cabresto que foi imposto há mais de 20 anos. Os profissionais que estão aqui são a alma desta prefeitura e sempre foram impedidos e cerceados de evoluir em sua carreira profissional”, concluiu.

Plano de Cargo e Carreira

A secretaria municipal de Gestão Maria das Graça Macedo durante o ato de assinatura afirmou que este é somente o inicio das conquistas tão esperadas pelos servidores. “Quero parabenizar a todos por essa conquista. Essa desvinculação da referencia 14 de A para B era solicitada há muitos anos e nada. Vocês terão mais conquistas, já começamos a trabalhar com o PCC, já iniciamos os trabalhos, e no ano que vem esse PCC vai sair. Agora é pra valer”, disse.