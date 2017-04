Prefeitura cria ramal único e otimiza serviços técnicos de suporte

Para aperfeiçoar a forma de atendimento técnico aos órgãos da administração municipal, a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) otimizou os serviços técnicos de suporte para os órgãos da prefeitura, centralizando todos os atendimentos em um único ramal.

Desde o dia 2 de abril a Central de Atendimento vem funcionando de maneira mais prática e ágil. Antes as solicitações de suporte de toda Prefeitura eram realizadas através de 15 ramais.

“A unificação do Help Desk, com a definição de um único número de telefone para atendimento, o ramal 3333, supre nosso objetivo inicial de centralizar e otimizar os serviços solicitados”, comenta o diretor de atendimento e suporte, Rodrigo Lauletta.

O canal funcionará como centralizador das chamadas. Todas as solicitações de suporte na área de sistemas, manutenção de equipamentos e infraestrutura de rede, serão feitas agora através de um único número, quando os técnicos do “help desk”, que receberem as ligações, identificarão as demandas para encaminhá-las aos setores responsáveis.

“Definidos os processos, o fluxo de trabalho se dará de maneira horizontal e completa, uma vez que o solicitante poderá acompanhar seu pedido via número de protocolo, podendo ligar a qualquer momento para obter informações”, explica Rodrigo.

“Essa mudança faz parte do projeto pelo qual estamos inseridos nessa nova gestão, que é o de otimizar os serviços e prestá-los com mais qualidade, sem nenhum custo adicional”, revela o Diretor-Presidente da Agência, Paulo Fernando Garcia Cardoso.

Outra novidade é que a partir de agora as solicitações também poderão ser realizadas via e-mail, através do endereço eletrônico [email protected] Além disso, o serviço da Central de Atendimento é 24h.

Veja Também

Comentários