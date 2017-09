Prefeitura cria grupo para desenvolver políticas públicas para mulheres

De acordo com a subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, a coordenação do grupo de trabalho competirá a Subsecretaria de Políticas para a Mulher / Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do decreto 13.268, publicado o Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), desta terça-feira (12), criou um grupo de trabalho intersetorial objetivando elaborar o plano de ações integradas de políticas para as mulheres, no qual estarão envolvidas diversas secretarias e diretorias.

De acordo com a subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, a coordenação do grupo de trabalho competirá a Subsecretaria de Políticas para a Mulher.

“Como está previsto no decreto, os integrantes do Grupo de Trabalho Intersetorial serão indicados a Subsecretaria de Políticas para a Mulher pelos titulares dos respectivos órgãos, sendo um titular e um suplente, nomeados por ato do prefeito municipal. Com este grupo de trabalho vamos promover a transversalidade de políticas para as mulheres e o mais importante ainda, a presença dos participantes do Conselho Municipal da Mulher e também do controle social”, frisa Carla.

Poderão participar das reuniões do Grupo de Trabalho Intersetorial convidados do Poder Público ou da sociedade civil, com atuação relacionada ao tema ou com o objetivo de subsidiar os trabalhos.

O Grupo de Trabalho Intersetorial será composto por dois representantes dos seguintes segmentos: Subsecretaria de Políticas para a Mulher; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia; Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos; Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação; Agência Municipal de Transporte e Trânsito; Fundação Social do Trabalho de Campo Grande; Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

O Grupo de Trabalho Intersetorial terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação do ato de nomeação dos membros no Diário Oficial de Campo Grande, para apresentar a conclusão do Plano de Ações Integradas de Políticas para a Mulher.

