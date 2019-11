Prefeitura cria 'Bandeira 3' para taxistas que trabalham em grandes eventos

Taxistas podem cobrar uma tarifa de "Bandeira 3", equivalente a 30% de acréscimo no valor da corrida, na saída de shows e grandes eventos. Uma portaria autorizando essa cobrança foi publicada nesta quarta-feira, 6, no Diário Oficial do Município. O presidente do Sindicato dos Taxistas criticou a medida e disse que "categoria não foi consultada".

Por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) foi instituída a tarifa "Bandeira 3". Segundo o texto da portaria, a Bandeira 3 somente poderá ser aplicada em viagens iniciadas na saída de grandes eventos, como espetáculos, feiras, congressos, eventos esportivos e acontecimentos oficiais da cidade, que forem previamente cadastrados no Departamento de Transportes Públicos ( DTP). O acréscimo das Bandeiras 2 e 3 são opcionais dos taxistas.

Ainda de acordo com a portaria, é dever do taxista informar ao usuário, antes do início da viagem, sobre a aplicação da tarifa diferenciada. O DTP irá criar um modelo de aviso para ser colocado sobre o painel - que irá informar sobre a vigência da tarifa.

A tarifa de Bandeira 3 corresponderá ao acréscimo porcentual de 30% na tarifa sobre o valor cobrado na Bandeira 2, para todas as Categorias do Sistema de Táxis. Por exemplo, em uma corrida cujo valor marcado no taxímetro seja de R$ 20,50 na Bandeira 2, o valor a pagar será de R$ 24,58 na Bandeira 3.

A verificação dos taxímetros será feita pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM). Os taxistas de todas as categorias ficam obrigados a proceder à verificação dos respectivos taxímetros, nos prazos estabelecidos pelo próprio IPEM.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo (Sinditaxi), Natalício Bezerra Silva, a categoria não foi consultada sobre a existência de uma Bandeira 3. "A categoria não quer essa tarifa. Não fomos consultado. Ela não atende aos nossos interesses. Aliás, ela deve atender a outros interesses que não o do taxista - que quer cobrar uma tarifa justa que atenda os clientes da cidade", disse.

Táxi Comum

Bandeira 1 (das 6h às 20h, de segunda a sábado) - R$ 4,50 mais a tarifa de R$ 2,75 por quilômetro rodado;

Bandeira 2 (das 20h às 6h, de segunda a sábado, e o dia todo aos domingos) - Acréscimo opcional de 30% sobre a tarifa quilométrica.

Bandeira 3 (viagens iniciadas em grandes eventos previamente cadastrados no DTP) - Acréscimo opcional de 30% sobre a tarifa da Bandeira 2.