Prefeitura convoca professores temporários nesta sexta-feira

A prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (31), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo para professores temporários atuarem nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme). O resultado e pontuação das provas foram publicados no suplemento de ontem (30) do Diogrande, com mais de oito mil pessoas

O edital para o processo seletivo para professores temporários da Semed/Seges de nº 2/2019, tem por objetivo selecionar profissionais da educação para atuarem na função de docente da REME, no cargo de professor, nas unidades escolares, em vagas que surgirem durante o ano letivo, em período acima de 15 dias, por necessidade temporária de excepcional interesse da administração municipal.

O processo seletivo ocorreu em duas etapas: primeira etapa – validação da inscrição on-line, de caráter eliminatório e segunda etapa – avaliação dos títulos, de caráter classificatório.

A contratação dos professores terá validade de 12 meses, contado da data de publicação da classificação do resultado final, e poderá ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Municipal.

O candidato classificado neste processo seletivo irá atuar nas unidades escolares da Rede Municipal, quando convocado, receberá a remuneração inicial correspondente ao nível de habilitação ou titulação na área da educação, conforme documentação apresentada no início do período da admissão temporária e proporcional às horas semanais trabalhadas, sem que lhe seja possibilitada a alteração de nível durante esse período.

O professor substituto, ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério municipal, receberá remuneração pelo período trabalhado considerando o número de horas-aulas complementares, calculadas com base no valor do vencimento da sua classe e nível e às vantagens inerentes a esta classificação.