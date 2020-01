Prefeitura convoca mais de 200 profissionais concursados para assumirem funções em diversas áreas

Para contribuírem com a fiscalização são mais 40 auditores fiscais que assumirão seus cargos - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta segunda-feira (27), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a nomeação de diversos candidatos, das mais diversas áreas, que prestaram Concurso Público de Provas e Títulos nos últimos quatro anos para assumirem seus cargos. São mais de 200 convocações apenas nesta chamada.

Para contribuírem com a fiscalização são mais 40 auditores fiscais que assumirão seus cargos. O Concurso, que teve seu resultado publicado no Diogrande n. 5.779, de 17 de dezembro de 2019, teve mais de 9 mil inscritos.

As vagas estão prevista, de acordo com a Lei n.101, de 21 de junho de 2007. Estão sendo chamados 33 candidatos da ampla concorrência, 2 candidatos PCD, 4 das vagas reservadas para Negros e 1 da vaga para indígena.

Já na área da Saúde estão sendo convocados assistentes de serviços da saúde, auxiliar de saúde bucal, médico clínico geral, médico psiquiatra, médico reumatologista, médico PSF e técnicos de enfermagem. São mais de 50 convocações de médicos e 100 de assistentes da saúde.

Os candidatos vão exercer cargo efetivo do quadro permanente de pessoal da Prefeitura de Campo Grande, em vaga prevista nas leis n.3.836, de 28 de dezembro de 2000, n.4.078, de 19 de setembro de 2003, n.4.275, de 5 de maio de 2005, n.4.987, de 14 de setembro de 2011, n.6.057, de 23 de julho de 2018.

Ainda há convocação de administradores, fisioterapeutas, odontólogos e agente fiscal de meio ambiente. Estas convocações são do Concurso Público de Provas e Títulos de edital n. 02/22/2016, de 29 de junho de 2016, publicado no Diogrande n. 4.607, de 30 de junho de 2016.

Auditor fiscal da Receita Federal – 33

Auditor fiscal da Receita Federal – 2 (PCD)

Auditor fiscal da Receita Federal – 4 (negro)

Auditor fiscal da Receita Federal – 1 (índio)

• Nomear os candidatos relacionados no anexo único deste Decreto para exercerem cargo efetivo do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura de Campo Grande, em vaga prevista na Lei n.101, de 21 de junho de 2007, em virtude da aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos para o Cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura de Campo Grande/ Sefin, de acordo com o edital n. 34/2019, de 16 de dezembro de 2019, publicado no Diogrande n. 5.778, de 17 de dezembro de 2019

Assistente de serviços da saúde – 47

Assistente de serviços da saúde – 2 (PCD)

Assistente de serviços da saúde – 6 (Negro)

Assistente de serviços da saúde – 2 (índio)

Auxiliar de saúde bucal – 11

Auxiliar de saúde bucal – 1 (Negro)

Clínico geral – 74

Clínico geral – 1 (Negro)

Psiquiatra – 2

Reumatologista – 3

Médico – PSF – 21

Técnico de enfermagem – 5

Técnico de enfermagem – 1 (negro)

Técnico de enfermagem – 1 (PCD)

• Nomear os candidatos relacionados no anexo único deste Decreto para exercerem cargo efetivo do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura de Campo Grande, em vaga prevista nas leis n.3.836, de 28 de dezembro de 2000, n.4.078, de 19 de setembro de 2003, n.4.275, de 5 de maio de 2005, n.4.987, de 14 de setembro de 2011, n.6.057, de 23 de julho de 2018, em virtude da aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura de Campo Grande/ Sesau/2019, de acordo com o edital n. 21/2019, de 13 de novembro de 2019, publicado no Diogrande n. 5.743, de 17 de dezembro de 2019

Administrador- 2 (88º ao 89º)

Fisioterapeuta – 1 (23º)

Odontólogo – 10 (do 55º ao 66º)

Agente fiscal de meio ambiente – 1 (5º)

• Nomear os candidatos relacionados no anexo único deste Decreto para exercerem cargo efetivo do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura de Campo Grande, em vaga prevista nas Leis n.4.368, de 30 de março de 2006 e n.4.078, de 19 de setembro de 2003, em virtude da aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura de Campo Grande, de acordo com o edital n. 02/22/2016, de 29 de junho de 2016, publicado no Diogrande n. 4.607, de 30 de junho de 2016

A relações nominal dos candidatos nomeados pode ser conferida na edição de hoje (27), do Diogrande, disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande