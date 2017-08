Prefeitura convoca mais 49 aprovados em processo seletivo da Semed

A prefeitura publicou na edição do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta terça-feira (29), convocação de mais 49 candidatos classificados no processo seletivo simplificado (do edital 01/2017) para Assistente de Educação Infantil da Semed (Secretaria Municipal de Educação).

A lista das publicações pode ser conferida nas páginas 6 e 7, convocando os classificados do número 2.094º ao 2.143º lugar.

De acordo com a publicação, o candidato deve comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, da Semed, nesta quarta-feira (30), às 8h.

A definição do local da futura lotação dos assistentes infantis classificados será de acordo com a necessidade de cada unidade da Reme (Rede Municipal de Ensino).

Os profissionais irão auxiliar os professores tanto em sala de aula, quanto nas atividades externas. O salário é de R$ 1,2 mil, para carga horária de 40 horas semanais. O processo terá validade de um ano, podendo ser renovado por igual período.

Conforme orientação do item 4 do edital, o ato da contratação só será efetivado caso o candidato apresente todos os requisitos e condições legais exigidos no edital de abertura do Processo Seletivo.

Serviço:

O Espaço de Formação está localizado na Semed – Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

A convocação poderá ser conferida através do link de acesso do Diário Oficial http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

Veja Também

Comentários