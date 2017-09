Prefeitura convoca mais 13 aprovados em concursos de 2013 e 2016

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial de Campo Grande desta quarta-feira (27) a convocação de 13 aprovados em concursos públicos dos anos de 2013 e 2016. De janeiro até agora já foram chamados 1866 pessoas aprovadas em concursos do município.

A lista de convocação inclui: assistente administrativo – 04, assistente social – 01, nutricionista – 02, programador de sistemas – 02, técnico previdenciário – 04.

A lista de convocados e de documentos que eles deverão apresentar constam na página 02 (dois) do Diário Oficial, incluindo o endereço onde os mesmos devem comparecer no prazo de cinco dias úteis.

A posse ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da nomeação, observando-se: a) A escolha de vaga ocorrerá na data da posse de acordo com a ordem de classificação dos candidatos e o cronograma apresentado ao candidato na entrega de documentos; b) O candidato que não observar a data e o horário previsto no cronograma perderá o direito de escolha de vaga segundo sua classificação.

O ato da posse será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos para provimento do cargo, inclusive a aptidão física e mental e declaração que não incorre em acumulação ilícita de cargos conforme dispositivos constitucionais.

Será considerado desistente do concurso público, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: a) não se apresentar no prazo estabelecido na legislação vigente; b) não comprovar os requisitos exigidos para investidura no cargo; c) não apresentar a documentação comprobatória necessária para investidura no cargo; d) não se apresentar para tomar posse no prazo estabelecido.

Quem quiser conferir a relação dos convocados na edição de hoje do Diogrande pode acessar o endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

