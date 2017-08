Prefeitura convoca mais 100 aprovados em processo seletivo para SAS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão (Seges) e Assistência Social (SAS), publicou nesta quarta-feira (9), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande, o edital n. 05/2017-05) a convocação dos candidatos classificados no processo seletivo simplificado do Programa de Contratação Temporária.

Os convocados, conforme anexo único ao edital, deverão comparecer, de acordo com o cronograma publicado, na Secretaria Municipal de Assistência Social – Rua dos Barbosas, nº 321, Bairro Amambaí, Campo Grande, para orientação sobre o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

O programa de contratação temporário deu-se em cumprimento à decisão judicial de extinguir os convênios com a Omep e Seleta e substituir os trabalhadores que atuavam nas entidades. O edital está publicado no Diogrande, edição de 21 de junho.

Ao todo são 100 novas oportunidades de trabalho, sendo 25 para educador social, 50 para auxiliar de manutenção, 10 para encarregado de manutenção e 15 para auxiliar social II. Os salários variam de R$ 1.049,00 a R$ 1.320,00 para carga horária de 40 horas semanais.

Para assumir a vaga, os pretendentes devem passar por todos os requisitos exigidos no edital, ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e com o serviço militar (caso for homem) e não acumular cargos ou serviço público.

O local de lotação será definido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as necessidades existentes nas Unidades da SAS.

A lista completa dos candidatos pode ser conferida no link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.

