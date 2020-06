Prefeitura convoca estagiário da área do Direito, Arquitetura e Engenharia Civil e Sanitária e Ambiental

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo Realizado através do Edital n. 03/2019-01 e do Edital n. 03/2018-01.

Os candidatos deverão comparecer, conforme cronograma, na Divisão de Promoção e Experiências Profissionais/DIPEP da Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Av. Afonso Pena, n.3.297, CEP 79002-072.

Na data deverão levar RG, CPF e os documentos exigidos na letra f, do item 9.1 do Edital n. 03/2019-01, e na letra e, g, do item 9.1 do Edital n. 03/2018-01.