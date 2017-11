Prefeitura convoca enfermeiros e técnicos de enfermagem aprovados em concursos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), publicou nesta quinta-feira (09), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação de 14 (quatorze) candidatos classificados nos concursos públicos de 2013 e 2016 da PMCG, para recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse.

Os candidatos deverão comparecer, no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da data da publicação do edital 09/11/2017, Gerência de Seleção de Recursos Humanos – GSRH, Rua José Mariano, 234 – Jardim Bela Vista (Escola de Governo do Município de Campo Grande – Egov-CG).

De acordo com o edital, foram convocados oito (08) candidatos aprovados no concurso de 2013, para ocuparem as vagas de técnico de enfermagem e seis (06) candidatos aprovados no concurso de 2016, para ocuparem as vagas de enfermeiro.

Quem quiser conferir a relação dos candidatos, e a documentação exigida para apresentação, poderá acessar o endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande, edição 5.053, a partir da página 5.