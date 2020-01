Prefeitura convoca e divulga resultado de candidatos de processo seletivo de merendeiro e de assistente Educacional Inclusivo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão e de Educação, publicou na edição desta quinta-feira (16), do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, a convocação dos candidatos classificados da 145ª à 156ª colocação no processo seletivo simplificado para contratação de merendeiro e a divulgação de resultado parcial da prova de títulos para seleção de assistente educacional inclusivo.

A publicação está no Diogrande de número 5.806, nas páginas 06 e 07. O edital para merendeiro é o nº 08/2019-1, com fundamento no Edital n. 08/2019-01, publicado no Diário Oficial de nº 5.600, de 11 de junho de 2019; e o edital de assistente educacional inclusivo de n° 18/2019-03, tem fundamento ao disposto nos artigos 292 e 293 da Lei Complementar 190, de 22 de dezembro de 2011, previsto no Edital de abertura n. 18/2019-01, publicado no Diogrande n. 5.750, de 22 de novembro de 2019.

Na publicação para os assistente educacional inclusivo fica estabelecido o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação do presente Edital, para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos.

Para a convocação de merendeiro, a Semed chama para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação, que acontecerá no dia 20, às 8h, na Semed.

Outras informações sobre a convocação e resultado de títulos podem ser obtidas acessando o portal da Prefeitura Municipal: http://www.campogrande.ms.gov.br/, por meio do link de acesso do Diogrande: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.

A Semed fica localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.