Prefeitura convoca candidatos de processo seletivo de merendeiros da SAS para entrega de títulos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Assistência Social, publicou nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação dos candidatos para proceder à entrega de títulos. O documento faz parte da fase de Prova de Títulos do Processo Seletivo Simplificado para seleção de merendeiros para atuar nas unidades de Proteção Social Básica e Especial do município.

Os candidatos, na data determinada para apresentação dos títulos, deverão entregar o Comprovante de Conclusão de Curso de Higiene e Manipulação de Alimento; Comprovante de participação em cursos e eventos de qualificação profissional na área de alimentação, nutrição e culinária, com carga horária mínima de 10 horas. Também devem apresentar experiência profissional comprovada em atribuições na função de Merendeiro ou na área de alimentação, nutrição e culinária, com pontuação para cada um ano completo de trabalho, podendo ser concedido 5 pontos para período fracionado entre 6 e 11 meses de trabalho.

O candidato deve apresentar ainda original e cópia de um documento oficial de identificação com foto. Também a documentação comprobatória da experiência profissional e da participação em eventos de qualificação profissional na área de atuação.

Entrega de títulos

A entrega de títulos pelos candidatos será realizada na próxima segunda, terça e quarta-feira (18,19 e 20), das 8h às 10h30, na sede da SAS que fica na Rua dos Barbosas, 321.

O edital publicado na edição nº 5.493, prevê a oferta de um total de 150 vagas, sendo que destas, oito estão reservadas para candidato com deficiência (PcD). A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.100,00. Para o cargo é exigido que o candidato seja alfabetizado.

São atribuições para o exercício da função de Merendeiro:

a) Preparar as refeições destinadas ao aluno durante o período em que permanecer na Instituição, de acordo com a receita e o cardápio do dia; b) Distribuir a merenda de acordo com as normas básicas de nutrição e higiene, no horário indicado pela direção da unidade; c) Realizar a organização, manutenção, limpeza e conservação da cozinha, bem como de outros ambientes existentes na unidade escolar; d) Utilizar corretamente as normas de higiene e conservação dos alimentos; e) Manusear de forma correta os materiais e equipamentos da cozinha; f) Receber, conferir e armazenar de maneira adequada os gêneros alimentícios; g) Controlar os estoques de produtos utilizados na alimentação escolar.

As informações e lista podem ser conferidas no Diogrande (de 13.03.2019) nº 5.516 na folha de suplemento (I), que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.