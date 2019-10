Prefeitura convoca candidatos de Assistentes Educacionais Inclusivos

A Prefeitura Municipal publicou hoje (28), no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande a convocação dos candidatos aprovados da 633ª à 652ª, classificados no Processo Seletivo Simplificado Assistentes Educacionais Inclusivos para comparecerem no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, no dia 31 (quinta-feira), às 8h para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Na publicação do Diogrande são solicitados documentos: fotocópias dos seguintes documentos: Declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita; Declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada; Ficha de Dados Pessoais devidamente preenchida, datada e assinada; Autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul; Comprovante ou Declaração de Tipagem Sanguínea;

Também será exigido: Registro Geral de Identificação (RG), com data de expedição legível, não podendo ser substituído por nenhum outro documento de identificação; Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF – documento autônomo; Documento válido ou extrato do PIS/PASEP, emitido pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal (não podendo ser emitido pelo site).

Para mais informações os candidatos pode acessar o Portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio do endereço: http://www.campogrande.ms.gov.br/, acessando o link do Diário Oficial, na página 3.

A Semed fica localizada – SEMED Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.