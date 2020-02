Prefeitura convoca auxiliares administrativos e financeiros e assistentes sociais para assumirem cargo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Secretaria Municipal de Assistência Social convoca os auxiliares administrativos e financeiros e a assistente sociail que participaram dos últimos Processos Seletivos Simplificados para assumirem seus cargos.

De acordo com a publicação do Diário Oficial n. 5.822, desta quarta-feira (5), os auxiliares administrativos e financeiros que se classificaram da 268ª à 289ª posição devem se dirigir até a Secretaria Municipal de Gestão (Av. Afonso Pena, n. 3.297), na sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020, às 8h30, e apresentar a documentação especificado em edital.

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação não vão acarretar aumento de despesas, e irão substituir ex-contratados desligados no período.

Na mesma data, horário e local, a assistente social que participou do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital n. 13/2019-01, publicado no Diário Oficial do Município de Campo Grande/DIOGRANDE n. 5.659, de 21 de agosto de 2019, também deve se apresentar e assumir seu cargo.