Prefeitura convoca assistentes sociais e psicólogos aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Assistência Social, publicou nesta terça-feira (21) o Edital nº 13/2019-11 de convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação de profissionais para desempenhar as funções de Assistente Social e Psicólogo nos serviços da Superintendência de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

Os candidatos convocados, conforme relação nominal divulgada no Diogrande, deverão comparecer na Secretaria Municipal de Gestão (Avenida Afonso Pena, 3.297 – Centro), no dia 23 de janeiro de 2020, às 8h30, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que: Não se apresentar no prazo estabelecido neste Edital; Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função; Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

A relação dos candidatos e da documentação necessária para apresentação estão publicada na edição nº 5.809 do Diogrande, que pode ser conferida no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande