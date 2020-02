Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para funções de Visitador e Agente de Patrimônio

A Prefeitura de Campo Grande publicou na edição desta quinta-feira (13), do Diário Oficial (Diogrande), o Edital nº 14/2019-13, que torna pública a convocação de sete (07) candidatos aprovados em processo seletivo da Secretaria Municipal de Assistência Social, para a função de Visitador, para atuar no Programa “Criança Feliz”, conforme processo seletivo referente ao Edital n. 14/2019-01, publicado no Diogrande n. 5.668, de 30 de agosto de 2019.

Os convocados da 46ª a 49ª classificação, além de outros três classificados para cotista negro, índio e PcD, deverão comparecer no dia 17 de fevereiro de 2020, às 8h00, na SAS, localizada na Rua dos Barbosas, nº 321 – Bairro Amambaí, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

Agente de Patrimônio

O Diogrande desta quinta-feira (13) traz também o Edital nº 17/2019-08 que torna pública a convocação de quatro candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de Agente de Patrimônio, conforme previsto no Edital de abertura nº 17/2019-01, publicado no Diogrande nº 5.742 de 13 de novembro de 2019.

Os candidatos classificados de 251ª à 254ª deverão comparecer no dia 17 de fevereiro de 2020, às 08h00, na SAS, localizada na Rua dos Barbosas, nº 321 – Bairro Amambaí, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos nos editais de abertura dos respectivos processos seletivos, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que: Não se apresentar no prazo estabelecido no Edital; Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função; Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

As relações nominais, locais, datas e horários para apresentação dos convocados estão publicadas na edição de hoje do Diogrande, que pode ser conferido no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande