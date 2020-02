Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para Assistente Educacional Inclusivo

A prefeitura de Campo Grande está convocando 80 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para o cargo de Assistente Educacional Inclusivo. A lista dos convocados do 101º ao 180º lugar foi publicada na edição desta quarta-feira (19), do Diário Oficial de Campo Grande. Também foram convocados os candidatos aprovados na condição de Cotista Negro, do 12º ao 14º lugar.

Os candidatos devem comparecer nesta quinta-feira (20), às 8 horas, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Entre os documentos solicitados estão declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita, declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada, ficha de dados pessoais devidamente preenchida, datada e assinada, autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul, comprovante ou declaração de tipagem sanguínea. A lista completa de documentos pode ser conferida na página 5 da edição desta quarta-feira do Diogrande.