Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para Assistente de Educação Infantil

A prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e Educação, publicou na edição desta terça-feira (12), na página quatro do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), convocação dos candidatos classificados do 451º ao 750º lugar, aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Assistente de Educação Infantil, em substituição aos ex-contratados desligados no período para contratação por prazo determinado.

Os candidatos selecionados devem comparecer às 8 horas de sexta-feira (15), no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida, para orientação sobre a documentação a ser entregue no ato da contratação.

A documentação solicitada deverá ser entregue no momento da orientação dos candidatos. A lista dos documentos solicitados pode ser conferida na edição desta quarta-feira, do Diogrande.

Será considerado desistente do Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que não se apresentar no prazo estabelecido no edital, não comprovar os requisitos exigidos para assumir o cargo e não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

A lista com os nomes dos selecionados pode ser conferida no link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande