Prefeitura convoca 51 candidatos aprovados em processos seletivos da SAS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Assistência Social, publicou nesta quinta-feira (6), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), os editais de convocação dos candidatos classificados nos processos seletivos para as funções de Visitador, Auxiliar Administrativo e Financeiro, Auxiliar de Manutenção, Cuidador Social, Educador Social, Merendeiro, Assistente Social e Psicólogo. Foram convocadas 28 pessoas, no total.

Conforme o Edital nº 14/2019-12, os 11 (onze) candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (35ª à 45ª) para seleção e contratação de Visitador para atuar no Programa “Criança Feliz” da SAS, deverão comparecer na SAS no dia 7 de fevereiro, às 15 horas, localizada na Rua dos Barbosas, nº 321 – Bairro Amambaí, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

**Convocação é referente ao processo seletivo do Edital nº 14/2019-01, publicado no Diogrande nº 5.668 de 30 de agosto de 2019.

Conforme o Edital nº06/2019-45, os 33 (trinta e três) candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de Auxiliar Administrativo e Financeiro (290 à 300ª), Auxiliar de Manutenção (316ª à 325ª), Cuidador Social (176ª à 185ª) e Educador Social (265ª à 266ª), deverão comparecer na SAS no dia 7 de fevereiro, de acordo com o horário estabelecido no cronograma divulgado na edição de hoje (06.02) do Diogrande, localizada na Rua dos Barbosas, nº 321 – Bairro Amambaí, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

**Convocação é referente ao processo seletivo do Edital nº 06/2019-01, publicado no Diogrande nº 5.590 de 29 de maio de 2019.

Conforme o Edital nº 03/2019-12, os 05 (cinco) candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para a seleção e contratação de Merendeiro (94ª à 98ª) deverão comparecer na Secretaria Municipal de Gestão, no dia 7 de fevereiro, às 8h30, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3.297 – Centro, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

**Convocação é referente ao processo seletivo do Edital nº 03/2019-01, publicado no Diogrande nº 5.493 de 14 de fevereiro de 2019.

Conforme o Edital nº 13/2019-15, os 02 (dois) candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para a seleção e contratação de Assistente Social (33ª) e Psicólogo (37ª) deverão comparecer na Secretaria Municipal de Gestão, no dia 7 de fevereiro, às 8h30, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3.297 – Centro, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

**Convocação é referente ao processo seletivo do Edital nº 13/2019-01, publicado no Diogrande nº 5.659 de 21de agosto de 2019.

Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que: Não se apresentar no prazo estabelecido neste Edital; Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função; Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

As relações nominais dos candidatos e da documentação necessária para apresentação estão publicadas na edição nº 5.823 do Diogrande, a partir da página 2, que pode ser conferida no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande