Prefeitura convoca 34 candidatos aprovados em processo seletivo para cinco funções

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Assistência Social, publicou nesta sexta-feira (14), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Edital nº 06/2019-46, que torna pública a convocação de 34 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação de Técnico de Atividades Socioculturais, Auxiliar de Manutenção, Cuidador Social, Educador Social e Motorista, a comparecerem na SAS para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

A contratação é referente ao Edital de abertura nº 06/2019-01, publicado no Diogrande nº 5.590 do dia 29 de maio de 2019. Foram convocados os candidatos classificados de 59ª à 60ª para a função de Técnico de Atividades Socioculturais, de 326ª à 337ª para a função de Auxiliar de Manutenção, de 186ª à 200ª para a função de Cuidador Social, de 267ª à 269ª para a função de Educador Social e de 121ª à 123ª para a função de Motorista.

Os candidatos convocados, conforme função e relação nominal publicadas na edição de hoje do Diogrande, a partir da página 6, deverão comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua dos Barbosas nº 321 – Bairro Amambaí, no dia 18 de fevereiro de 2020, às 8 horas, para orientação acerca da documentação e efetivação do procedimento de contratação.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos no edital de abertura do presente Processo Seletivo, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que: Não se apresentar no prazo estabelecido neste Edital; Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função; Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

A relação nominal dos candidatos convocados pode ser conferida na edição nº 5.831 do Diogrande, disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande